Ce constructeur est l'un des derniers à proposer des voitures à l'ancienne, et c'est tant mieux pour le portefeuille

C'est à l'intérieur que les évolutions sont les plus frappantes avec un habitacle qui se modernise. On est très loin du dessin épuré de certaines productions comme les Fiat 600e, mais la Swift garde des commandes ergonomiques, intuitives qui tombent directement sous les mains du conducteur. Surtout, ce design à l'ancienne permet de ne pas avoir à passer par l'écran central pour régler le chauffage par exemple. L'ensemble parait presque sportif.

Le système multimédia a été repensé et passe au-dessus des aérateurs centraux désormais. Il se pilote grâce à un écran central tactile HD de 9

pouces dont la fluidité et l'ergonomie des menus ont été repensées. Il permet une connexion sans-fil pour Apple CarPlay et Android Auto, la reconnaissance

vocale, la connectivité Bluetooth et évidemment les informations de conduite, consommation, etc.

Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué deux détails qui semblent presque d'un autre temps, tant ils deviennent rares dans la production actuelle : une boite de vitesse mécanique et un frein à main ! De quoi enfin réaliser de joli travers à la sortie des ronds-points après avoir déposé les enfants à l'école. Blague à part, les productions généralistes disposant de ces commandes sont très rares aujourd'hui. Certes, on peut les trouver archaïques, mais elles permettent de baisser les coûts de production. Surtout, pour avoir essayer des heures durant la Swift dans sa version la plus énervée, on peut vous garantir que son petit levier de vitesse est un régal de précision.