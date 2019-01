Deux startups bossent sur un détecteur de mouvement à l'intérieur des véhicules

Deux puces vont être présentées au CES

Une vision par ordinateur qui détecte tout mouvement suspect

Si vous transportez un ou plusieurs passagers dans votre véhicule, il n'est pas rare que l'un d'eux s'endorme si le trajet et votre conduite s'y prêtent. Mais parfois, à force de trop tirer sur la corde et de surestimer les capacités du corps humain, le conducteur lui-même pour se laisser aller à un petit dodo... au volant. Voilà ce qui a motivé la startup américaineet l'entreprise suédoise. Ensemble, elles veulent mettre au point une technologie permettant de détecter tout ce qu'il se passe dans un véhicule, et plus particulièrement si celui-ci est doté de dispositifs autonomes, comme le rapporte VentureBeat.En collaborant, les deux entreprises souhaitent mettre à profit leurs compétences communes. Ambarella, basée à Santa Clara en Californie, entend tirer avantage de son expertise en matière de, et l'associer auxdéveloppées par Smart Eye.Ensemble, elles développent deux nouvelles puces destinées aux caméras d'assistance, aux rétroviseurs électriques, aux technologies d'aide au stationnement et aux caméras embarquées, qui seront présentées au CES de Las Vegas édition 2019 Les nouvelles puces d'Ambarella sont conçues pour fournir une vision par ordinateur qui permettra de détecter l'éventuelle somnolence du conducteur. Les caméras du véhicule pourront, de la bouche et de la tête de celle ou celui qui est derrière le volant, même en cas de faible luminosité de l'habitacle.Si le dispositif s'aperçoit que le conducteur est potentiellement en train de céder aux tentations de Morphée, celui-ci devrait lui adresser, peut-être sous la forme d'une légère impulsion électrique. Cela reste à déterminer.