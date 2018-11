La ville de Paris et PSA lancent Free2Move, leur nouveau service d’autopartage

Deux tarifs proposés et une plus grande liberté pour « laisser » le véhicule une fois la location terminée

Tout se fait via l'application Free2Move Paris

Un nouveau service d'#autopartage voit le jour à Paris : @Free2Move. A partir de lundi, 550 voitures électriques seront à la disposition des Parisiens, Franciliens et visiteurs. Un service qui facilitera vos déplacements tout en améliorant la qualité de l'air. pic.twitter.com/uCAWKbasCB — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 29 novembre 2018

À partir du 3 décembre 2018, une généreuse flotte deproduits par le groupe français PSA va tenter de remettre du bon côté de la routeavec le lancement de Free2Move , alors que son prédécesseur Autolib' fut un échec retentissant. Anne Hidalgo a souhaité une simplification du service de mobilité partagée.Parmi les véhicules électriques proposés au public, vous aurez le choix entre deset des. Ce qui est pratique par rapport à l'ancien système, c'est que vous ne serez plus obligé de laisser la voiture sur un emplacement désigné, équipé d'une borne de recharge. Désormais, il est, mais aussi sur les places réservées aux anciens véhicules Autolib', dont on sait que les bornes de recharge seront réactivées au début du mois de décembre.S'agissant de l'utilisation du véhicule, deux formules sont proposées. Il faut tout d'abord s'avoir qu'il n'y a aucune durée minimale de location. Cependant, vous pouvez souscrire à un, au tarif de 0,32 € la minute, un prix plus avantageux que la formule classique.Si vous préférez vous passer de l'abonnement, il vous en coûtera. À noter que vous rentabiliserez un éventuel abonnement en un peu plus de, ce qui est bien peu dans les bouchons parisiens suffocants. Les frais d'assurance et de stationnement sont évidemment compris dans le prix de location. C'est plus cher qu'Autolib', mais les chances de succès sont tout de même plus importantes.Si vous souhaitez bénéficier de ce service d'autopartage en stationnement libre, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il suffit dedepuis Google Play Store ou depuis l'App Store. Pour utiliser un véhicule, il vous suffira d'y ajouter vos coordonnées, votre permis de conduire ainsi que vos données bancaires.L'application permet, en outre et fort logiquement, deà proximité de votre position (n'oubliez pas d'activer la géolocalisation de votre mobile), de réserver le véhicule, de l'ouvrir, et même de repérer des places de stationnement réservées aux voitures électriques. Alors, prêt(e) à tester ?