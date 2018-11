Transdev partenaire de Mobike pour plus de vélos en libre-service et sans borne en France

Des vélos en free-floating dans une dizaine de villes

L'alliance de deux acteurs expérimentés

Source : Transdev

Selon les deux acteurs, les avantages d'une telle solution sont de promouvoir un moyen de transport écologique et de décongestionner le trafic, tout en proposant unequ'avec la présence de bornes. De nombreuses villes seraient concernées.L'idée de ce partenariat est ainsi de profiter à la fois de la présence de Transdev sur l'ensemble du territoire français et de la technologie de Mobike. Les deux entreprises espèrent commercialiser leur offre de(en libre-service, sans station) à uned'ici un an. Et pour viser des communes de différentes tailles, elles offriront la possibilité de calibrer le parc de deux-roues en fonction de la population de la ville.Pour les utilisateurs, le principe reposera sur. Celle-ci permet de géolocaliser les vélos et de les déverrouiller, afin de les emprunter pour effectuer le trajet désiré. L'objectif est ainsi d'être le plus flexible et rapide possible.Le choix de Mobike n'a pas été fait au hasard : l'entreprise est leader mondial du vélo en. Elle revendique une présence dans plus de 200 villes de 15 pays à travers le monde. De plus, elle a, puisque les premiers coups de pédales sur des vélos Mobike à Paris ont été donnés en janvier dernier. La société espère profiter de ce partenariat pour étendre sa flotte dans l'Hexagone.Côté Transdev, l'objectif estsur le territoire. L'entreprise est déjà implantée dans de nombreuses communes, via des bus, des trains, ou encore des tramways. Avec l'accord conclu avec Mobike, elle entend changer de braquet sur la mobilité à deux-roues.