La trottinette électrique bientôt bannie des trottoirs

« On adaptera le code de la route »

Aucun permis spécial pour les trottinettes

Catégorique. Voilà comment l'on pourrait qualifier la position d'Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports, à l'égard deset de leurs usages. a-t-elle déclaré sur la matinale de Nikos Aliagas , sur les antennes d'Europe 1, le vendredi 21 septembre, lors de l'interview politique d'Audrey Crespo-Mara.Depuis quelques mois, ce nouveau mode de transport électrique a littéralement envahi nos villes, au sens positif du terme. Des entreprises comme Lime et Bird se sont notamment implantées dans les grandes agglomérations, et proposent des services de location en libre-service. D'autres compagnies, comme Xiaomi, Razor et E-TWOW, ont développé leur propre produit depuis mis en vente.Aujourd'hui, les utilisateurs de trottinettes électriques sont considérés comme des piétons. Un statut qui devrait rapidement changer au vu des déclarations de la ministre., a-t-elle martelé.Tout en précisant que. Audrey Crespo-Mara a également évoqué l'idée d'un permis spécial pour les trottinettes : une idée balayée d'un revers de la main par Mme. Borde, qui. Multiplier les pistes cyclables sera en revanche essentiel pour mettre à disposition des usagers un espace de conduite durable et légal.