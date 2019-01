Paris : Renault met ses véhicules électriques Zoé en autopartage

Moov'in.Paris en service depuis hier matin

Pas d'abonnement avec Moov'in.Paris

Moov'in.Paris, c'est le nom de ce nouveau service d'auto-partage électrique qui a été mis en place à Paris et à Clichy pour répondre à la fin subite d'Autolib'. En partenariat avec ADA qui fournit son expertise digitale et qui s'occupe de la partie SAV ainsi que de la recharge, du nettoyage et du repositionnement des véhicules, Renault fournit quant à lui les véhicules et assure maintenance et réparations.Rappelons que déjà près de 5 000 véhicules électriques Renault Zoé circulent grâce à des services d'auto-partage en Europe. C'est notamment le cas à Bologne et à Madrid, Renault a par ailleurs annoncé courant septembre qu'un service similaire allait être mis en place à Stockholm qui accueillera 300 Zoé.À Paris, le service d'auto-partage de Renault aura pour mission de succéder à Autolib' qui, malgré ses nombreux déboires, fera profiter les utilisateurs de véhicules électriques de 1 000 bornes de recharges parmi les 6 200 du réseau. Cette réouverture « provisoire » devrait avoir lieu à partir du 1décembre selon Anne Hidalgo, la maire de la capitale.La flotte de 120 véhicules mise en place mercredi dans les 11et 12arrondissements de Paris ainsi que dans la commune de Clichy sera complétée peu à peu par d'autres véhicules. Tout d'abord par 200 Zoé et 20 Twizy dès novembre pour atteindre 500 véhicules à la fin de l'année. Dans un communiqué de presse, Renault fait part de son objectif en évoquant une flotte composée de 2 000 véhicules pour 2019.Leconsiste à louer un véhicule sans réservation sur une place de stationnement aléatoire, mais dans un périmètre défini. Avec Moov'in.Paris, il suffit de s'inscrire sur la plateforme internet du même nom et de créer un compte en vous munissant de vos papiers d'identité et permis de conduire. Vous pouvez ensuite sélectionner un véhicule et vous y connecter par Bluetooth.Pas besoin d'abonnement pour utiliser le service de Renault, toutefois, le tarif à la minute est légèrement plus cher qu'il l'était avec Autolib'. Il faudra compter 0,39 cts la minute, ce qui représente. La durée forfaitaire minimale est de 10 minutes.Moov'in.Paris devrait aussi être prochainement enrichi grâce à : Renault Rent et Renault Mobility, les véhicules pourront dès lors être loués pendant plusieurs jours.Paris va également accueillir prochainement une flotte de 500 véhicules électrique Peugeot (Free2move) et 400 Smart Fortwo (Car2go) d'ici 2019.