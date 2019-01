PSA vient de lancer Free2Move, son service d'autopartage, à Washington

Free2Move fait tout pour séduire

PSA veut donner vie à ses ambitions de mobilité

Hello, people of #WashingtonDC 🇺🇸! We're bringing you a new free-floating #carsharing service with 600 cars across the city, available 24/7 to keep you mobile in all situations! pic.twitter.com/ifxQKbJKNm — Free2Move (@Free2Move) 25 octobre 2018



Déjà disponible dans plusieurs pays d'Europe comme la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Autriche et la Suède, le lancement desur le sol des États-Unis marque l'entrée du groupesur le marché nord-américain. Le constructeur automobile français pose la première pierre d'un projet de déploiement qui devrait s'établir sur une dizaine d'années. Proposé en « free-floating »,Free2Move a déjà convaincu plus d'1,5 million d'utilisateurs dans une douzaine de pays, avec une flotte conséquente de 65 000 véhicules, voitures, scooters et vélos confondus.Depuis quelques jours, ce sont quelque 600 véhicules qui sont stationnés dans les rues des huit arrondissements de Washington DC. Les utilisateurs y ont accès 24h/24 7j/7 via l'application d'autopartage Free2Move. Pour pouvoir en profiter, il faut être titulaire d'un permis de conduire en cours de validité et payer les frais de souscription au service, soit 10 dollars (aux alentours de 9 euros) pour réserver une voiture et effectuer un trajet d'un point A à un point B, que ce soit pour une course de quelques minutes, une location ou une virée de plusieurs jours.À l'instar de la version européenne, l'application Free2Move Carsharing fournit toutes les informations utiles qui permettent de localiser le véhicule le plus proche de sa position. On peut réserver, payer la location et bien sûr déverrouiller/verrouiller via l'appli. Elle se charge aussi de calculer automatiquement la formule la plus avantageuse pour le conducteur. Ainsi, il n'y a pas de frais de déplacement ou d'assurance ni de pénalités de retard. L'offre couvre une distance pouvant atteindre les 800 kilomètres. Les conducteurs âgés de 21 ans ou plus apprécieront, puisque les frais de stationnement, d'assurance et de carburant sont inclus dans le prix.PSA, qui ambitionne de devenir le fournisseur préféré de mobilité au monde d'ici 2030, n'entend pas s'arrêter à Washington, comme nous le précise le directeur de l'entité Autopartage du groupe en Amérique du Nord :