La SNCF envisage une première démonstration de train autonome en 2019

Une première motrice en démonstration dans les prochains mois

Cette annonce survient après l'officialisation du partenariat entre la, l'Institut de recherche technologique (IRT) et leurs partenaires, visant à développer deux prototypes de trains autonomes d'ici 5 ans.Mercredi, la SNCF et leont accéléré leur travail commun pour le rail, tiré des technologies spatiales.Un second comité de coordination « Rail et Espace » a abouti à l'annonce d'une. La téléconduite des trains est envisagée via des moyens télécoms, à la fois terrestres et satellites.La SNCF et le CNES ont aussi évoqué, à l'issue de cette journée, la modernisation du système de contrôle commande (localisation des trains basée sur des technologies comme une centrale inertielle ou une carte digitale) et l'usage des moyens d'observation de la terre (imagerie et interférométrie satellitaire) pour optimiser la surveillance de l'ensemble des infrastructures ferroviaires.