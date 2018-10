Un trajet en Virgin Hyperloop One coûtera moins cher que de prendre sa voiture

Un hyperloop plus rapide et moins cher

a publié, le mercredi 17 octobre, une étude de faisabilité concernant la future route reliant Kansas City à St. Louis en passant par Columbia, dans le Missouri. Menée par la société internationale de conseil en ingénierie Black & Veatch, l'étude devrait donner le sourire au fantasque Richard Branson en tête, puisque le projet serait bien économiquement viable.Au début de l'année, l'État du Missouri avait signé un accord avecpour la construction d'une liaison haute vitesse entre trois grandes villes. En voiture, le trajet visé, Kansas City-St. Louis, représente 3h30 de conduite. Pour relier Columbia à St. Louis, comptez 1h30. Grâce à l', ces durées tomberont à 28 et 15 minutes.Au-delà de la question pratique indéniable de l'était posé le problème de l'intérêt économique pour les voyageurs. Ce gain de temps s'accompagnerait-il d'un gain d'argent ? Selon Black & Veatch, la réponse est oui. En effet, le rapport indique que le coût d'un hyperloop de Saint-Louis à Kansas City pourrait être inférieur à celui de la conduite basée sur l'essence. Grâce à ces coûts, l'économie locale pourrait profiter d'un gain de 410 millions de dollars chaque année.Autres bonnes nouvelles pour Virgin Hyperloop One : l'augmentation de 80% du nombre de personnes circulant entre ces trois villes, qui devrait passer de 16 000 à 51 000 ; et l'économie certaine sur les coûts d'infrastructure, qui devrait atteindre les 40% par rapport au train à grande vitesse. Que demander de plus ? Attendre de voir, peut-être...