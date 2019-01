Freewrite Traveler : la "machine à écrire" portable de 2018

Un ordinateur minimaliste qui vous permet de vous concentrer

Travailler sur son ordinateur n'est pas toujours le meilleur moyen pour rester concentré sur une tâche, surtout lorsqu'on a Internet et qu'on peut ouvrir Facebook, Amazon ou bien YouTube. Pour rester concentré et travailler de n'importe où l'équipe d'Astrohaus a conçu le Freewrite Traveler Il s'agit d'une sorte de petit ordinateur pliable, doté d'un clavier et d'un tout petit écran, qui vous permet tout simplement d'écrire et uniquement écrire. Il suffit de l'ouvrir et vous pouvez commencer à rédiger, peu importe où vous êtes, sur un banc, dans un café ou à la plage. Le côté pratique de cet appareil est que tout est sauvegardé et synchronisé vers des services comme Google Drive, DropxBox ou Evernote, grâce à l'intégration d'un module Wi-Fi.L'un des cofondateurs d'Astrohaus ajoute que grâce à ce produit,. Cet objet n'est donc pas un simple gadget et sert à la productivité, tout en évitant les notifications à répétitions ou les pop-ups !Destiné aux voyageurs, Freewrite Traveller est très léger, moins d'un kilo et dispose d'une batterie de 30 heure en continue. La technologie d'encre numérique Eink est utilisée, vous avez ainsi l'impression de taper des mots sur du vrai papier et non pas sur un écran. C'est donc un point positif pour éviter la lumière bleue des écrans traditionnels.Le projet a encore besoin de fonds pour être lancé, vous pouvez donc contribuer à leur campagne de financement par ici