Le premier pod de l'Hyperloop dévoilé (et sera assemblé en France)

Crédit image : Hyperloop Transportation Technologies

Hyperloop, l'un des moyens de transport du futur

L'entreprise américaine(HTT) a présenté le premier pod grandeur nature de son train à grande vitesse alors que celui-ci était à Puerto de Santa Maria, en Espagne. Par la suite, ce dernier sera conduit au siège français pour «» précise la compagnie. Baptisé Quintero One, il sera également installé sur les pistes d'essai prévues à cet effet, et reçu par le centre de tests de Toulouse au mois d'avril.Il devrait être en mesure d'embarquer des passagers à son bord dès l'an prochain, mais il n'est pas certain que la compagnie américaine soit en mesure de respecter ce délai.Pour l'instant, Hyperloop TT n'a pas apporté plus de précisions techniques sur le fonctionnement du moyen de transports, si ce n'est celles que l'on connait déjà. Néanmoins, l'on sait que le pod mesure 32 mètres, pour une largeur de 15 mètres et un poids de 5 tonnes. Le nombre de personnes pouvant être transporté dans une telle capsule est également inconnue, maissuppose qu'elle pourrait transporter environ 80 passagers assis.Évoqué par Elon Musk il y a près de cinq ans, l'Hyperloop fait partie de ces moyens de transports qui façonneront l'avenir dès leur mise en service. Pour rappel, ces trains à grande vitesse devraient être en mesure de circuler à plus de 1 000 kilomètres par heure, un résultat qui n'a pas encore été atteint mais qui progresse constamment. Avec une telle vitesse, l'Hyperloop pourrait relier les villes de Los Angeles et San Francisco en moins de 30 minutes, pour plus de 550 kilomètres et un trajet de 5 heures en voiture.De fait, plusieurs entreprises telles que Hyperloop TT et Virgin Hyperloop One se concentrent sur ce projet afin qu'il devienne un jour réalité.