Ariane Flight VA251 : lancement imminent du satellite Konnect d'Eutelsat

La mission Ariane Flight VA251 durera moins de 40 minutes

Source : Arianespace

Ce jeudi 16 janvier, entre 22h00 et minuit, le lanceur Ariane 5 va placer deux satellites de télécommunication en orbite : le Konnect d'Eutelsat pour l'Europe et l'Afrique, et le GSAT-30 de l'ISRO pour le continent et les îles indiennes. Bien sûr, le lancement sera à suivre en direct sur YouTube.Ce 16 janvier 2020, Arianespace va réaliser son premier lancement de l'année et sa 107mission Ariane 5, alors que la société française a célébré ses 40 ans d'existence le 24 décembre dernier. La mission VA251 se déroulera depuis la base de lancement Ariane n°3 à Kourou, en Guyane française (ELA 3).Elle permettra de mettre en orbite deux nouveaux satellites de télécommunication, le Konnect pour le compte de l'opérateur Eutelsat qui desservira l'Europe et l'Afrique, ainsi que le GSAT-30 pour l' Agence Spatiale Indienne (ISRO).Il sera possible de suivre le lancement en direct sur YouTube. Le live débutera à 21h30, mais la fenêtre de tir pour Ariane 5 s'ouvrira à partir de 22h05 et se fermera à minuit. La mission en elle-même devrait durer moins de 40 minutes : précisément 38 minutes et 25 secondes.En 1983 Arianespace effectuait sa première mission pour l'opérateur Eutelsat. Ce 16 janvier 2020, la société mettra en orbite un 34satellite pour l'opérateur, d'une capacité totale de 75 Gbps. À l'automne 2020, l'opérateur pourra alors fournir des services d'accès à internet à hauteur de 100 Mbps aux entreprises et aux particuliers.Ce satellite de télécommunication, doté d'une propulsion entièrement électrique et fonctionnant en bande Ka, apportera l'internet à large bande dans 40 pays d'Afrique et 15 pays d'Europe occidentale, visant ainsi à lutter contre la fracture numérique.Pour le compte de l'ISRO, Arianespace a déjà mis en orbite 23 satellites et signé 24 contrats depuis 1981 et le lancement du satellite expérimental indien APPLE sur le vol L03 d'Ariane. Le satellite GSAT-30 sera positionné à une longitude de 83° Est pour fournir des services de télévision, de télécommunication et de diffusion à l'Inde, continentale comme insulaire.GSAT-30 est configuré sur la plateforme I-3K améliorée de l'Agence Spatiale Indienne. Il fournira des services de communications depuis son orbite géostationnaire en bande C et Ku, pour une durée d'au moins 15 ans.À noter que si ce premier vol de 2020 pour Arianespace sera conduit par un lanceur Ariane 5, cette année devrait être marquée par les premiers lancements d' Ariane 6