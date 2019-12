Cette image d’une qualité exceptionnelle révèle l’histoire du centre de la Voie Lactée

© ESO

Une résolution incroyable

Le passé de notre galaxie

Source : ESO

En plus de nous fournir des images merveilleuses du cosmos, nos télescopes permettent également d'en apprendre plus sur son histoire. Récemment par exemple, Hubble nous dévoilait de nouvelles informations sur les prémisses de l'Univers en capturant un superbe cliché de Sunburst Arc . Aujourd'hui, c'est le passé de notre propre galaxie qui est mis au jour grâce au Très Grand Télescope (VLT) de l'ESO.Le VLT se trouve dans l'un des endroits du monde les moins touchés par la pollution lumineuse : le désert d'Atacama au Chili. Il est notamment équipé d'un instrument particulièrement puissant appelé HAWK-1. Cette caméra infrarouge «», explique l'ESO dans un communiqué de presse.L'image réalisée par le VLT est d'une résolution angulaire de 0,2 seconde d'arc, ce qui équivaut à observer un ballon de football situé à Rennes depuis Paris. On peut y observer «» de la Voie Lactée, qui abrite par ailleurs le trou noir supermassif Sagittarius A* Révélée au mois d'octobre, l'image a fait l'objet d'une étude qui vient d'être publiée dans la revue, dans laquelle les scientifiques expliquent avoir découvert des éléments fascinants concernant la naissance des étoiles dans notre galaxie. Ils ont ainsi pu déterminer que 80 % des étoiles situées au centre de la Voie Lactée sont apparues durant «», comme le précise l'ESO. Cette période a été suivie par une grande accalmie de 6 milliards d'années, mais ce sont les événements qui se sont passés ensuite qui ont interpellé les astronomes.Il y a un milliard d'années, un grand sursaut de naissances d'étoiles s'est produit et a duré un million d'années. Selon les chercheurs, les conditions étaient alors similaires à celles que l'on trouve dans «» (contre un taux de formation actuel dans la Voie lactée équivalant à une ou deux masses solaires par an).Cela a entraîné l'explosion de centaines de milliers de supernovas, «», a précisé Francisco Nogueras-Lara de l'Institut Max Planck.Jusqu'alors, la majorité des chercheurs pensaient que la formation d'étoiles dans la Voie Lactée avait été un processus continu, cette étude est donc majeure pour la compréhension de son histoire. Vous pouvez admirer le cliché dans son intégralité ici ici , et même le télécharger là