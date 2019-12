L'astronaute français Thomas Pesquet va retourner dans l'ISS en 2021

Mission confirmée pour Thomas Pesquet

Source : Liberation

Le célèbre astronaute français, qui a effectué une mission spatiale de novembre 2016 à juin 2017, va très prochainement retourner à bord de l'ISS.En effet, selon Frédérique Vidal, la ministre française de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le financement de l'ISS sur les trois prochaines années, voté tout récemment, va bel et bien permettre à Thomas Pesquet de retourner à bord de la station spatiale internationale en 2021.Rappelons en outre que l'ESA (European Space Agency) a voté la semaine dernière un budget de plus de 14 milliards d'euros pour les programmes d'exploration à venir.