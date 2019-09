Budget 2020 : la France débloque 2,5 milliards d'euros pour les projets spatiaux européens

Un budget plus important que prévu

Négociations à venir à l'ESA

Source : La Tribune

Ce projet de loi de finances pour 2020, qui vise à fixer le budget de l'État pour l'année à venir, doit être présenté par le gouvernement ce vendredi 27 septembre. Il devrait ainsi faire la part belle aux projets spatiaux, avec des engagements en faveur de l'Agence Spatiale Européenne pour la période 2020/2022.En effet, l'État français aurait prévu d'investir 2,5 milliards d'euros dans les activités de l'Agence spatiale européenne (ESA), qui regroupe 22 pays du Vieux Continent. Une enveloppe qui aurait été revue à la hausse, avec une augmentation de 400 millions d'euros par rapport aux premières prévisions réalisées par le ministère de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire.Néanmoins, ce budget resterait inférieur à celui réclamé par les industriels du secteur, qui militaient pour un investissement compris entre 2,8 et 3,1 milliards d'euros. Le gouvernement n'exclurait toutefois pas la possibilité de consacrer une enveloppe supplémentaire pour des projets spatiaux français.La France présentera également ce budget à ses partenaires européens, à Séville, les 27 et 28 novembre 2019, dans le cadre de la prochaine conférence ministérielle de l'ESA. Comme à chaque édition, celle-ci visera à mettre les différents États membres autour de la table, afin d'établir une stratégie pour les années à venir. Mais cet événement se concentre généralement sur des négociations entre les différents ministres des pays représentés. Le gouvernement espère ainsi peser dans ces discussions, grâce au budget significatif développé.Cette édition sera co-présidée par le Portugal et la France, dont la voix sera portée par Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (un portefeuille qui comprend notamment les sciences spatiales). En vue de cette réunion, plusieurs membres du gouvernement français se rencontreront le 30 septembre prochain, afin de coordonner leurs efforts.