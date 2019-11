Une start-up française teste avec succès une propulsion à l’iode en orbite

La start-up française ThrustMe

Premier essai concluant

Viens là que je te pousse

Ôde à l'iode

Source : Presse Polytechnique

C'est une alliance qui s'est jouée très rapidement. Contactée par l'entreprise chinoise Spacety en février 2019, voici que Thrustme équipe, moins de neuf mois plus tard, leur satellite Dianfeng désormais en orbite. Un vrai pari pour les équipes locales, qui font confiance aux français et à leur technologie qui n'avait jusque là pas trouvé le chemin de l'orbite basse.Soutenus par le gouvernement français, les équipes de ThrustMe ont mis les bouchées doubles et envoyé leur propulseur à iode solide, déjà équipé de son carburant, par avion. C'est déjà un avantage sur d'autres technologies : aucun besoin de pressurisation, tout est livré dans un boitier. Et après une quinzaine de jours en orbite, depuis le 3 novembre ... «», a déclaré Feng Yang, le fondateur et P.-D.G. de Spacety. Le moteur I2T5 a donc fonctionné quelques dizaines de minutes et prouvé son utilité.Aussi nommé Xiaoxiang-1, le satellite Dianfeng est au format « CubeSat 6U » et ne mesure que 10 x 20 x 30 cm environ. Aussi, les dimensions de I2T5 sont inférieures à celles d'un cube de 10 cm de côté, pour un poids de 900 grammes. Ce système de propulsion à gaz froid éjecte de l'iode, stockée sous forme solide. Il n'est ni complexe, ni dangereux, ni très puissant. Il a d'ailleurs d'abord été développé par ThrustMe comme le sous-système d'un bloc plus complexe de propulsion ionique... Avant que les équipes ne s'aperçoivent que certains micro et nanosatellites avaient simplement besoin d'une mini-poussée capable de lutter contre les effets des particules atmosphériques à basse altitude ou d'éviter une potentielle collision avec un débris.Le petit moteur I2T5 sera testé à nouveau dans les semaines à venir, lorsque les autres charges utiles du petit satellite (une caméra multispectrale et une communication laser) auront terminé leur phase de validation. Les dirigeants de ThrustMe et de Spacety sont pour l'instants ravis, et cette technologie pourrait bien se répandre dans le petit monde des tout petits satellites. «», a déclaré J-M. Martinez, ingénieur en chef en dynamique des flux, responsable du développement du produit I2T5 chez ThrustMe.