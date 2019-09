Un hôtel spatial promet de la gravité artificielle et une salle de gym à ses futurs clients

Un vaisseau de croisière spatial

Alors que la NASA veut ouvrir la Station spatiale internationale aux touristes dès l'année 2020, une start-up californienne promet de créer un hôtel luxueux pour l'année 2027. Fantasme ou réalité à venir ?En parallèle de l'étonnante proposition de la NASA , une entreprise basée à Houston, nommée Orion Space, a déjà commencé à travailler sur un hôtel spatial qui devrait voir le jour en 2022.Mais la proposition de la start-up Gateway Foundation, installée en Californie, est autrement plus ambitieuse. Il s'agirait d'une sorte de navire de croisière spatial assez important pour accueillir un hôtel capable d'héberger 100 personnes et l'équipage du vaisseau. L'établissement disposerait même de restaurants, d'une salle de gym, d'un complexe multi-sports et d'une salle de concert. Ainsi que, clou du spectacle, d'une salle de gravité artificielle.Gateway Foundation a nommé le vaisseau « Von Braun Rotating Space Station », en l'honneur de Wernher von Braun, un scientifique ayant fui l'Allemagne nazie pour rejoindre la NASA et devenir l'un des pionniers du programme spatial Appolo. C'est lui qui a popularisé l'idée d'une station spatiale en forme de roue dès les années 1950, que veut utiliser l'entreprise.La start-up espère assembler rapidement son vaisseau et l'envoyer en orbite dès 2025 pour une ouverture en 2027 au plus tôt. Un plan qui semble extrêmement ambitieux, bien que plusieurs entreprises américaines, SpaceX et Blue Origin en tête, veuillent démocratiser l'accès à des voyages spatiaux dans un but commercial.Les hôtels dans l'espace deviendront-ils un jour la norme ? Il est encore bien trop tôt pour le dire, mais le marché n'a de cesse d'intéresser de plus en plus d'entrepreneurs.