Des chercheurs remettent sur la table la solution de l'ascenseur vers la Lune

Pourtant, deux astronomes pensent avoir trouvé une alternative pour la construction d'un « ascenseur lunaire ».Jusqu'à présent c'étaient les œuvres de fiction qui exploitaient la thématique d'un ascenseur capable de nous emmener jusqu'à la Lune., une oeuvre publiée par Arthur C. Clarke en 1979, est connue pour avoir popularisé l'idée. Dans ce roman, l'ascenseur prend simplement la forme d'une tour extrêmement haute. Les personnes se rendant au sommet, c'est-à-dire au-delà de l'orbite géosynchrone (à environ 42 000 km d'altitude), peuvent ainsi atteindre l'espace sans avoir recours à un quelconque lancement d'appareil.Bien entendu, cette tour est impossible à réaliser avec les moyens et les connaissances contemporaines. Parmi les obstacles à la réalisation d'un tel projet, le fait qu'aucun matériau connu ne serait suffisamment résistant pour que l'édifice puisse supporter son propre poids.Deux astronomes des universités de Cambridge et de Columbia, Zephyr Penoyre et Emily Sandford affirment cependant qu'un procédé alternatif est possible. Baptisé, le projet présenté par les scientifiques dans leur publication parue le 25 août propose l'inverse des théories de science-fiction : au lieu d'ancrer une tour depuis la Terre vers la Lune, il s'agirait de mettre en place un câble ancré sur notre satellite. La publication précise : «».Les'apparenterait donc davantage à un crochet qui «» les personnes et le matériel vers la Lune, qu'à une tour, les navettes spatiales devant s'y accrocher. On ne tentera pas ici de confirmer ou d'infirmer la viabilité de l'hypothèse. Mais dans le cas où ce «» devait voir le jour, il s'étendrait alors sur quelques 360 000 kilomètres, s'arrêtant à une distance suffisante de la Terre pour ne pas risquer d'interférer avec des objets tels que des satellites.Notons que cette idée d'un câble tendu depuis la Lune a déjà été avancée par le passé, y compris avant l'oeuvre de science-fiction de Clarke. Un citoyen nommé James Cline l'a en effet suggéré en 1972 à la NASA. Des chercheurs de l'université japonaise de Shizuoka ont aussi affirmé, en 2018, travailler sur un projet similaire . Dans le cas du, les deux astronomes affirment cependant avoir présenté «», une réalisation qui leur paraît donc «».