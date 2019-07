Comment observer l'éclipse partielle de Lune ce mardi 16 juillet ?

Où et quand la voir ?

Pourquoi la lune sera-t-elle rouge ?



Source : ABC

Lase couvrira, cette nuit-là, d'un manteau rouge, probablement pour fêter les 50 ans de l'alunissage d'Apollo 11 le 20 juillet.C'est donc ce mardi soir, avec un pic d'observation de, que se déroulera l'. Visible dans une grande partie de l'Europe, Océanie, Asie et Amérique du Sud, ce phénomène sera pour une fois, visible à l'œil nu.Cette éclipse, qui fait suite à l'éclipse totale de janvier, ne nécessite pas de sortir des grandes villes envahies par la pollution lumineuse. La seule condition seraet il est possible que les résidents de la côte sud et du bord de l'Atlantique éprouvent plus de difficulté à l'admirer, étant donné la couverture nuageuse qui pourrait pointer son nez.Une occasion à ne pas manquer, comme l'explique le Dr Andrew Jacob de l'Observatoire de Sydney : «».La Lune sera rouge, ce qu'on appelle aussi une « lune cuivrée » ou « lune de sang », et ce phénomène s'explique par l'alignement du Soleil, de la Terre et de la Lune, dans cet ordre, inversant ainsi les rôles. Ce sera dès lors la Terre qui projettera son ombre sur la Lune. «», explique le Dr Jacob, «».La Lune sera donc parfaitement visible dans la nuit, agissant ainsi comme un préquel aux, à admirer à partir du 2 août avec un final de pluie d'étoiles filantes le 13 août. Ce jour-là, en revanche, il faudra s'équiper pour admirer ce spectacle de la nature