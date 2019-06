Jupiter est tellement proche de la Terre que vous pouvez voir ses lunes à l'aide de jumelles

Jupiter et sa lune volcanique Io © NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Goddard Space Flight Center

Quatre lunes observables avec de simples jumelles

Les quatre lunes galiléennes de Jupiter : Io, Europa, Ganymede, et Callisto © NASA/JPL-Caltech

D'autres réjouissances à venir

Source : Cnet

Les curieux et autres amateurs d'astronomie vont avoir le plaisir d'observer Jupiter à l'œil nu durant l'intégralité de ce mois de juin ; le moment le plus propice à l'observation de ce spectacle réjouissant se situera, lorsquesera parfaitement alignée avec la Terre et le Soleil, comme l'indique ladans son article dédié aux réjouissances célestes de ce mois de juin.L'agence spatiale indique également qu'il sera possible de visionnersur les 79 que compteainsi que les bandes nuageuses qui strient la géante gazeuse. Ceux qui disposent d'une lunette ou d'un télescope pourront quant à eux bénéficier d'une meilleure précision et profiter ainsi pleinement du spectacle.Si les astronomes en herbe sont capables d'observer Jupiter et ses lunes à d'autres moments de l'année, à l'aide d'un bon équipement et depuis des zones éloignées de la pollution lumineuse, les conditions sont toutes réunies en ce mois de juin pour rendre cet observation simple et accessible., et la Terre se trouvera entre les deux astres, dans un alignement parfait ; en outre,Si l'été est le moment le plus propice à l'observation, ce début de mois de juin nous offre de belles réjouissances. En effet, outre Jupiter,juste après le coucher de Soleil, et seront. Il sera cependant préférable d'être équipé d'un télescope pour vraiment en profiter.