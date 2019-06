La sonde Parker pour nous dire pourquoi l'atmosphère du Soleil est plus chaude que sa surface

Une réponse qui se fait attendre



Des particules plus chaudes que le cœur du Soleil

L'éclipse solaire totale de 1999 © Luc Viatour

Source : ScienceDaily

Véritable énigme scientifique, cette question pourrait bientôt avoir sa réponse grâce à une équipe de chercheurs de l'Université du Michigan qui compte utiliser les données recueillies par Parker Solar Probe pour prouver leur théorie.Lancée à destination de la couronne solaire en août dernier constitue une grande première pour le monde de l'astronomie puisque cet engin étudie une région de l'espace, là où aucun objet conçu par l'Homme n'est encore parvenu : dans le très proche voisinage du soleil à moins de 0,3 UA de sa surface.La sonde, qui doit permettre d'approfondir les connaissances sur notre naine jaune et sa couronne, ainsi que sur des phénomènes comme celui des vents solaires, pourra également être en mesure de résoudre une énigme qui agite particulièrement le monde scientifique :, qui peut atteindre des températures de 5 mégakelvins, soit près de 5 millions de degrés Celsius ?De nombreuses théories ont déjà vu le jour, mais des chercheurs de l'Université du Michigan estimentet espèrent que leur étude, publiée le 4 juin dans la revue The Astrophysical Journal Letters, sera validée d'ici deux ans, lorsque la sonde solaire Parker se rapprochera encore de notre astre lumineux.Selon cette théorie, qui reprend les études antérieures réalisées par la NASA, cet échauffement de l'atmosphère extérieure du Soleil proviendrait dequi vont et viennent entre la surface du Soleil et sa haute atmosphère. Toutefois, ils estiment que la clé de cette énigme réside dans ce qu'ils appellent la « zone de chauffage préférentiel ». Selon eux, certains éléments chimiques atteignent des températures différentes dans cette zone et certains ions lourds peuvent devenir plus chaud que le cœur du Soleil.Ces très hautes températures ont pour résultat de, phénomène que l'on peut d'ailleurs observer lors d'une éclipse solaire totale. C'est pourquoi, selon Justin Kasper, chercheur principal pour la mission Parker, «».Dans cette zone de surchauffe, un autre phénomène appeléa permis aux chercheurs de déterminer l'emplacement de la limite extérieure de cette zone : le point d'Alfvèn. À ce sujet, Justin Kasper explique : «».Reste à savoir si le point d'Alfvèn marque bel et bien la limite de la zone de surchauffe, mais aussi. Des questions auxquelles la sonde solaire Parker devrait pouvoir répondre prochainement, d'ici 2021 , lorsque sa route croisera celle de point d'Alfvèn : «».