Des scientifiques composent une musique à partir de données collectées sur Mars

« Paysages sonores de Mars »

Intitulée « Paysages sonores de Mars », on peut dire sans mentir que cette musique vient d'un autre monde ! Cette symphonie de deux minutes a été réalisée par Domenico Vicinanza, de l'Université Anglia Ruskin, et Genevieve Williams, de l'Université d'Exeter, qui auront l'occasion de présenter leur œuvre au public lors dude Dallas qui a lieu jusqu'au 18 novembre.Vous pouvez dès maintenant vous imprégner de cet univers martien en écoutant ci-dessous ce morceau baptiséCes chercheurs sont parvenus à réaliser cette petite prouesse à partir duenregistrement d'un lever de soleil martien par. Ils ont pu retranscrire les données collectées par son détecteur de particules afin de les transformer en notes de musique. En effectuant un balayage d'image pixel par pixel, ils ont ainsi traduit des données telles que la luminosité, la couleur ou le relief du paysage martien. Cette technique est connue sous le nom de, ou sonification de données.Les chercheurs ont expliqué :Un bel hommage àdont le périple martien dure depuis 14 ans et qui ne donne plus signe de vie depuis juin 2018, date à laquelle une énorme tempête de sable a recouvert ses panneaux photovoltaïques empêchant le rover de recharger ses batteries. Malgré tout, la NASA garde espoir en un possible « réveil » du rover.