Hubble retrouve enfin ses trois gyroscopes et reprend du service

Hubble de nouveau opérationnel

Comme précisé dans notre dernier article à propos du fameux télescope spatial, le gyroscope de secours, inactif depuis plus de 7 ans, a été réinitialisé mais renvoyait tout de même des données erronées. Laétait finalement parvenue à corriger cette défaillance, mais plusieurs séries de tests étaient encore nécessaires pour évaluer la stabilité et le bon fonctionnement de ce gyroscope surnommé Wicky.C'est désormais chose faite, après plus de trois semaines d'incertitudes, le gyroscope de secours répond maintenant correctement à toutes les tâches qui lui sont confiées, portant ainsi à trois le nombre de gyroscopes en bon état de marche ce qui permet à Hubble de fonctionner au maximum de sa capacité.Dans l'espace depuis maintenant 28 ans, il ne reste plus maintenant qu'à espérer que Hubble puisse continuer son aventure durant de longues années encore. Le télescope à l'origine des plus étonnants clichés de l'espace lointain n'a peut-être pas fini de nous émerveiller et de contribuer à de grandes avancées scientifiques.Rappelons que le prochain lancement d'un télescope similaire, le JWST , a été retardé à mainte reprise et ne sera certainement pas lancé avant 2021, au plus tôt. En outre, JWST sera positionné à 1,5 million de kilomètres de la Terre, rendant toutes interventions humaines impossibles, on comprend donc mieux pourquoi la NASA prend toutes ses précautions avant le lancement de cet incroyable instrument.