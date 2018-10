Hubble pourrait être à nouveau opérationnel très bientôt

La NASA mise sur un gyroscope de secours, inutilisé depuis plus de 7 ans

Hubble va mieux, mais pour combien de temps ?

Lire aussi :

Les arrêts de plusieurs télescopes font craindre un ralentissement de la recherche



Bonne nouvelle pour l'observation spatiale, après avoir connu une série de déboires depuis le 5 octobre, Hubble pourrait redevenir opérationnel très prochainement.Dans une mise à jour daté du 22 octobre, la NASA a annoncé avoir réussi à remettre en bon état de marche le gyroscope de secours du télescope. L'appareil nommé « Wicky » était en effet à l'arrêt depuis plus de sept ans lorsqu'il a été sollicité le 5 octobre en raison du placement du télescope en « mode sans échec », il était alors inutilisable, car il renvoyait des données de rotation erronées, beaucoup trop élevées.Après avoir programmé de nombreuses manœuvres et réalisé une série d'essais, l'agence spatiale est parvenue à corriger le problème et à réinitialiser le gyroscope de secours, qui calcule à présent des taux de rotation corrects.Les gyroscopes sont en effet constitués de roues en rotation qui fonctionnent à une vitesse de 19 200 tours par minute dans un cylindre scellé, en suspension dans un fluide épais. L'électricité est acheminée vers le moteur grâce à des câbles ultra-fins (de l'épaisseur d'un cheveu) immergés dans le liquide. C'est grâce aux légers mouvements de l'axe de la roue que l'ordinateur de Hubble est ensuite capable de calculer et de contrôler son orientation, soit pour passer d'une cible à une autre, soit pour se verrouiller avec précision sur une cible.Comme nous vous le précisions dans le précèdent article , Hubble est capable de fonctionner à pleine capacité avec seulement trois de ses six gyroscopes. Lors de la défaillance du 5 octobre, deux d'entre eux étaient déjà hors ligne, ramenant à trois le nombre de gyroscopes en bon état de fonctionnement, en tenant compte du gyroscope de secours, inutilisés depuis 7 ans. C'est donc un véritable petit exploit qu'à réalisé la NASA ici.Dans l'impossibilité de se rendre sur place pour effectuer des réparations depuis que le programme de navette spatiale est arrêté, l'agence spatiale est contrainte d'agir depuis la terre ferme, avec l'inquiétude constante qu'un jour elle puisse perdre définitivement un des plus grands observatoires en orbite à l'heure actuelle.Plusieurs séries de tests sont encore nécessaires pour évaluer les performances du gyroscope Wicky, la NASA explique : "".En attendant le lancement du télescope James Webb qui a déjà été repoussé plusieurs fois, Hubble reste indispensable pour l'observation de l'Univers.