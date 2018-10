La panne de gyroscope de Hubble pourrait durer plusieurs semaines

Hubble a été placé en « mode sans échec »

Une panne attendue depuis six mois

La NASA a annoncé avoir placédepuis vendredi dernier. Non, il ne s'agit d'un bug dû à la dernière mise à jour de Windows, mais simplement d'un « mode sécurisé » qui permet de placerEn orbite depuis 1990, le télescope spatial possède six gyroscopes nécessaires pour l'orienter dans l'espace et assurer sa stabilité pendant ses opérations. D'un point de vue technique, au moins trois gyroscopes suffiraient normalement au fonctionnement optimal de Hubble, la NASA explique toutefois qu'une stratégie a été mise en place pour permettre à Hubble de fonctionner avec un seul de ses six gyroscopes, si la situation venait à se compliquer. Pour le moment, on sait que la NASA a été confrontée à plusieurs pannes successives ce weekend et à l'heure actuelle quatre gyroscopes seraient encore en bon état de marche., le temps de réaliser tests et analyses pour un diagnostic approfondi et éventuellement d'envisager des réparations.Les problèmes de gyroscopes sur Hubble sont assez fréquents, ceux qui l'équipent actuellement ne sont d'ailleurs pas les gyroscopes d'origines de Hubble. Ils l'équipent depuis 2009, date à laquelle une grande opération de 12 jours avait été menée pour remplacer la totalité des gyroscopes de Hubble ainsi que ses batteries et son ordinateur de bord.Les gyroscopes n'ont en effet pas une durée de vie exceptionnelle. Par ailleurs,Dans un Tweet, Rachel Osten, directrice adjointe de la mission Hubble, a déclaré que le weekend a été «», elle a également ajoutéEspérons que la NASA parvienne à résoudre cette panne. Bien qu'une alternative permette à Hubble de capturer des images avec un seul gyroscope, elle offrira "une couverture du ciel plus restreinte". L'agence spatiale a d'autant plus besoin de Hubble que son tant attendu successeur, le télescope spatial James Webb, ne sera pas opérationnel avant 2021