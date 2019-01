Planète X : un nouvel objet céleste découvert tend à confirmer son existence

« Des petites miettes de pain qui nous mènent à la planète X »

« Quelque chose de grand pourrait exister »

: derrière cet anecdotique nom de code, se cache peut-être la neuvième planète de notre système solaire , située à ses bords. Si les nombreuses recherches scientifiques réalisées au cours de ces dernières années n'ont jamais confirmé cette hypothèse, les études et résultats plus ou moins fiables ne cessent d'affluer. Et cette fois-ci, c'est au tour de l'International Astronomical Union's Minor Planet Center de publier leurs trouvailles Calmons de suite nos ardeurs : la planète X, également appelée planète 9, n'a pas été découverte. Mais un objet céleste d'environ 300 kilomètres de diamètre aurait été enregistré à des centaines de millions de kilomètres de Pluton. 2015 TG387, de son nom de code, se trouverait ainsi à 80 unités astronomiques (UA) du Soleil, en sachant que Pluton (rétrogradé au statut de planète naine en 2006) se situe à 34 UA de notre étoile.Pour vous donner un ordre de grandeur, un UA correspond à 180 millions de kilomètres, soit environ la distance séparant le Soleil et la Terre. The Goblin, de son surnom, est ainsi considéré par la communauté scientifique comme un nouvel indice prouvant l'existence de la planète X., croit fermement Scott Shepard, l'un des scientifiques à la tête des travaux., analyse Chad Trujillo, également parmi les hommes à l'origine de cette découverte. Et de poursuivre :, conclut-il.