Bye bye, Kepler : le télescope va nous quitter après 9 ans d'activité

Fin de course pour le fidèle Kepler

TESS a déjà pris le relais

C'est certainement le bon moment pour faire nos adieux à Kepler !Le télescope spatial, qui était reparti pour une 19campagne d'observation depuis le mois dernier, a finalement été replacé en mode veille dans le but d'économiser le peu de carburant qu'il lui reste. Les scientifiques espèrent d'ailleurs que ses dernières ressources seront suffisantes pour transmettre les données qu'il a accumulées durant le mois de septembre et qui contiennent peut-être encore des découvertes de nouveaux corps célestes.» explique l'agence spatiale américaine. À contrario, si le transfert de données est un succès, Kepler reprendra du service jusqu'à atteindre la panne sèche crainte depuis déjà plusieurs mois. Comme nous vous le précisions début septembre , la NASA n'a aucun moyen de connaître les réserves de carburant de Kepler. Le télescope, qui a permis récemment de détecter ce que les scientifiques pensent être la toute première exolune jamais observée (avec l'aide d'Hubble), devrait pouvoir transmettre ses dernières données une fois que son antenne sera pointée vers la Terre, aux alentours du 10 octobre.Outre l'exolune, dénommée Kepler-1625b-i,, dont une fameuse planète potentiellement habitable : Kepler-452 b.Kepler a largement rempli ses objectifs et fournit à la NASA des informations suffisantes pour leurs donner du travail durant des années !Mais l'aventure n'est pas terminée, puisque(Transiting Exoplanet Survey Satellite), le nouveau télescope de la NASA lancé en avril 2018 , devrait être le digne successeur de Kepler. Grâce à ses instruments de nouvelle génération, TESS sera capable de détecter des objets célestes bien plus petits et d'en étudier leur composition chimique.