Une énorme exolune aurait été découverte à 8 000 années-lumière

Une exolune quatre fois plus grande que la Terre

est un objet céleste découvert par le télescope spatial Kepler en 2017. Une équipe de chercheur de l'Université de Columbia dirigé par David Kipping a effectué des opérations de suivi sur cet objet grâce à, ce dernier confirme bien la présenced'ici. Elle serait le satellite naturel d'une géante gazeuse qui elle-même tournerait autour d'une étoile similaire à notre soleil.Bien que nous recensions chaque jour de nouvelles exoplanètes,. En effet, la méthode utilisée pour la détection d'exoplanète laisse peu de place pour la découverte d'une lune qui n'émet que très peu de lumière. La méthode de transit se base justement sur la différence de lumière perçue lorsqu'une planète passe devant son étoile, les lunes étant bien plus petites que les planètes autour desquelles elles orbitent, il est particulièrement difficile de les détecter. Malgré tout Kepler-1625b-i aurait une taille équivalente à celle de Neptune, soit quatre fois plus grande que la Terre, c'est d'ailleurs certainement une des raisons pour laquelle les chercheurs ont réussi à la détecter.», explique David Kipping qui tient néanmoins à préciser que ses observations ne peuvent pas être confirmées à 100 %. En effet, les variations de lumière enregistrées par Kepler et étudiées de manière plus approfondie avec Hubble pourraient simplement résulter de la présence d'une autre exoplanète. Toutefois, les scientifiques sont plutôt confiants par rapport à leur découverte.Les futures recherches nous en apprendront certainement plus sur Kepler-1625b-i, les chercheurs essaieront, par le biais d'autres observations, de déterminer sa composition, sa masse ou encore son origine. La prochaine génération d'instruments leur permettra certainement de valider cette découverte, mais aussi peut-être d'observer d'autres exolunes.