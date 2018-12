SpaceX réussit son 16ème lancement de satellite pour 2018

Pas le temps ? L'actu résumée : > Un nouveau lancement réussi par SpaceX avec sa fusée Falcon 9



> C'est un satellite lourd de communication Telstar qui a été mis en orbite



> Lors du prochain lancement ce sera un satellite d'observation argentin qu'emmènera la fusée

Un satellite lourd en orbite stationnaire

Prochain rendez-vous le 7 octobre

Mission réussie pourmalgré les orages qui sévissaient dimanche soir en Floride. Le départ de la fuséea tout de même été repoussé de 77 minutes afin d'éviter les risques potentiels dus à la foudre. Mis à part ce léger retard, tout s'est déroulé comme prévu, le satellite a été mis en orbite stationnaire et le deuxième étage de la fusée (le propulseur) s'est parfaitement détaché du premier pour rejoindre le navire de débarquement, à 660 km de la base spatiale, en plein océan Atlantique. Outre les 16 lancements de satellites réussis cette année, la fusée Falcon 9 atteint un record d'atterrissage puisque c'est la 29ème fois qu'elle se pose, à terre ou à bord d'un navire, avec succès.Le Telstar 18 V est le deuxième satellite lourd mis en orbite par SpaceX. Avec ses 7060 kg, il arrive après le Telstar 19 V lancé en juillet dernier et qui pèse 15 kg de plus. L'objet en lui-même appartient à l'opérateur, il vient remplacer une station relais vieillissante lancée en 2004 et a pour objectif d'améliorer les communications vidéo et la connectivité mobile avec le haut débit dans les zones Asie et Pacifique, en particulier en Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, et ce jusqu'à Hawaii.SpaceX a déjà planifié le lancement d'un autre satellite, il s'agit du satellite d'observation argentin. Son lancement est prévu pour le 7 octobre prochain depuis la base de Vandenberg en Californie. Ce sera une nouvelle expérience pour la compagnie SpaceX puisqu'elle tentera de faire un atterrissage terrestre du Falcon 9 pour la première fois sur la côte ouest des États-Unis, toujours sur la même base de Vandenberg. Le site d'atterrissage se trouvant non loin de la rampe de lancement, cela devrait être un spectacle assez saisissant.