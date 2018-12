Pluie de météorites et comète : un week-end avec la tête dans les étoiles

Une pluie d'étoiles filantes particulièrement intense

La comète Wirtanen visible à l'œil nu !

Source : Futura Sciences

Ce week-end de décembre va nous offrir de belles réjouissances astronomiques. À vrai dire, elles ont déjà débuté depuis le 13 décembre avecObservable chaque année en décembre, la pluie des Géminides est sans douteà contempler dans le ciel nocturne, puisque l'on attend environ, en moyenne. Au zénith, il sera possible d'en apercevoir jusqu'à 160 par heure.Visibles jusqu'au 15 décembre, les Géminides débutent leur course folle à travers l'atmosphère, comme leur nom l'indique, depuis la constellation des Gémeaux qui se trouve au-dessus de l'horizon Est. C'est doncpour en apercevoir le plus possible. À l'instar des Perséides , les Géminides offriront un véritable festival d'étoiles filantes, notamment, lorsque la constellation des Gémeaux et son étoile géante blanche Castor seront le plus haut dans le ciel.Autre réjouissance en ce week-end de décembre,atteindra son point de trajectoire le plus proche de la Terre - à 11.6 millions de kilomètres - le 16 décembre et devrait êtreune fois la nuit tombée, après 20 heures. L'astre chevelu, qui nous rend visite tous les 5,44 ans, sera également observable à l'œil nu le 15 décembre. Cependant, pour ces deux dates, il sera nécessaire de prévoir au minimumsi vous souhaitez apercevoir quelques détails de la comète, notamment ses deux queues.La comète devrait rester visible jusque fin décembre, mais les conditions d'observations seront alors difficiles, notamment à cause du retour de la Pleine Lune. Pour savoir où regarder, vous pouveztelle que Sky Map, Stellarium, SkyView ou simplement diriger votre regard vers la constellation du Taureau, samedi soir.Espérons quesoient favorables à l'observation de la voûte céleste ce week-end. Par ailleurs, si vous souhaitez bénéficier de conditions optimales, il conviendra de. Le spectacle sera en effet beaucoup moins attrayant aux abords d'une grande ville.