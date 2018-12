Combien de photons ont-ils été émis par toutes les étoiles depuis l'origine de l'univers?

Vue sur les 739 blazars utilisés pour mesurer la quantité de photons dans l'univers © Nasa/DOE/Fermi LAT Collaboration

La lumière émise par l'univers depuis son origine



© NASA, ESA / Hubble

Une première dans l'histoire de l'astronomie

Ce sont des calculs particulièrement complexes qui ont dû être résolus pour répondre à cette énigmatique et impossible question, une véritable prouesse compte tenu de l'immensité de l'univers observable.Le nombre de photons - ces « grains » de lumière - dans l'univers serait d'environ. Encadrée par Marco Ajello, l'équipe de scientifiques a eu recours à une méthode innovante puisqu'elle a utilisé plus de 9 années de données dude la NASA qui regroupe des informations sur plus de 700 blazars - des quasars très compacts associés à un trou noir supermassif - qui ont permis de déterminer la(EBL pour).Bien que cette étude paraisse légèrement saugrenue pour quelqu'un qui ne serait pas initié, elle est cependant essentielle pour comprendre l'évolution de l'activité du rayonnement stellaire au cours de l'histoire du cosmos. Les chercheurs sont ici parvenus à mesurer la lumière stellaire au cours de plus de 90 % de l'histoire de l'univers, c'est-à-dire à seulement quelques centaines de millions d'années après sa naissance il y a plus deÀ ce sujet, Vaidehi Paliya, chercheuse au sein de l'équipe de l'université de Clemson, a déclaré :C'est la toute première fois dans l'histoire de l'astronomie que des chercheurs parviennent à mesurer aussi précisément la lumière de l'univers, comme le rappelle Marco Ajello, l'auteur de l'étude. L'astrophysicien ajoute :Cette étude fournit une importante confirmation concernant les estimations qui ont déjà été énoncées par la communauté scientifique. En outre, elle pourrait servir de référence pour de nombreuses études futures, comme le précise Kári Helgason, astrophysicien à l'université de l'Islande :