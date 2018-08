Etoiles filantes : préparez-vous à des Perséides d’exception en fin de semaine

Entre 60 et 70 météores par heure

C'est quoi, les Perséides ?

Quelle année pour les passionnés d'astronomie ! Tout juste sortis d'une éclipse lunaire d'exception , les nuits d'août s'apprêtent à livrer une autre représentation non moins épatante : lesCe week-end, les conditions seront optimales pour observer des, dans les nuits du 11 au 12 août, et du 12 au 13 août.C'est un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Chaque année, la pluie de météores desatteint son pic d'activité entre le 11 et le 13 août.Cette année, les spécialistes prévoient un taux de 60 à 70 météores par heure. Un rythme effréné, qui sera par ailleurs particulièrement bien servi par une Lune discrète aux dates indiquées. a indiqué Bill Cooke , spécialiste de la NASA, au site Space.com.Pour profiter au mieux de ce spectacle stellaire, il est bien entendu conseillé de s'éloigner un maximum des villes - de la pollution lumineuse -afin de retrouver un ciel le plus sombre possible.Bonne nouvelle pour les passionnés les moins équipés : le spectacle des Perséides s'offre à quiconque daigne lever les yeux au ciel. Nul besoin de disposer d'un matériel sophistiqué pour profiter de ces étoiles filantes.Chaque année, la trajectoire de la Terre l'amène à traverser l'épais nuage de débris de la comète Swift-Tuttle.En pénétrant dans notre atmosphère, ces débris émettent de la lumière et laissent derrière eux une traînée lumineuse dans le ciel : des « étoiles filantes ».Quant au nom « Perséide », il provient en réalité de la trajectoire qu'empruntent ces débris. D'où qu'on les observe, ces étoiles filantes semblent entamer leur course depuis la constellation de Persée.