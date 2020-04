Gear Tactics déjà en tête des ventes sur Steam

Gears Tactics déjà en tête des ventes sur Steam !

Source : Windows Central

Dans la lignée d'un XCom,se veut un jeu de stratégie au tour par tour, dans l'univers de Gears of War . Un titre qui arrive sur PC dans quelques heures, et qui sera disponible sur Xbox One «».Un virage inattendu pour la saga, mais qui semble toutefois avoir déjà convaincu les joueurs, puisque le jeu est déjà en tête des ventes sur Steam, où il est proposé au tarif de 69,99 €. Rappelons quepermet de suivre les aventures de Gabe Diaz et de son escouade, le scénario se déroulant 12 ans avant les événements du premierÀ noter par ailleurs que siest proposé via Steam, le jeu sera également inclus dans l'offre Xbox Game Pass Ultimate sur PC