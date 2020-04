Xbox Game Pass : Gears Tactics et The Long Dark au programme fin avril

Un catalogue bien fourni

Source : Xbox

Pour la seconde moitié de ce mois d'avril 2020, le constructeur américain va se montrer très généreux du côté du Xbox Game Pass . Rappelons que le service est accessible sur Xbox One contre 9,99 €/mois et sur PC pour 3,99 €/mois. De plus, l'offre Xbox Game Pass Ultimate, qui donne accès au programme sur Xbox One, sur PC mais aussi au Xbox Live Gold, est à 12,99 €/mois. Les nouveaux abonnés peuvent bénéficier du premier mois à 1 €.Maintenant, faisons le point sur les nouveautés. À partir du 16 avril prochain, les joueurs Xbox One pourront télécharger. Ensuite, le jeu indépendantarrivera le 21 avril, suivi parle 23 avril,le 30 avril età cette même date.En ce qui concerne les abonnés au Game Pass sur PC, ils pourront téléchargeretavant la fin du mois.Bref, il y aura largement de quoi faire pendant ce confinement.