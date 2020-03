Minecraft offre du contenu et emmène les enfants sur l'ISS

Lire aussi :

Sensibilisation et apprentissage

Biologie marine, architecture et histoire grecque

Encore et toujours, Minecraft continue de surprendre son monde. Que ce soit du côté des utilisateurs ou des développeurs. Plus tôt ce mois-ci, Reporters sans Frontières se distinguait par exemple en créant une bibliothèque géante dédiée aux contenus censurés , lorsque, quelques jours plus tard, des étudiants japonais se sont amusés à recréer leur cérémonie de diplôme Cette fois-ci, au tour du studio de développement Mojang de s'illustrer de la plus belle des manières : l'entreprise suédoise donne l'opportunité aux jeunes scolarisés confinés à cause du coronavirus (Covid-19) de découvrir, gratuitement, la Station spatiale internationale (ISS). Ce nouveau programme a en effet été ajouté à la catégorie Education Edition disponible au sein de la Marketplace du jeu vidéo, indique Engadget L'idée ici est de sensibiliser les écoliers, collégiens et lycéens à de nouvelles disciplines, tout en renforçant leur apprentissage à distance, et ce malgré l'absence de cours en IRL (). L'occasion pour eux de réaliser des défis notamment imaginés aux côtés de la Nasa, et d'en apprendre davantage au sujet de l'ISS, habitée de manière permanente depuis novembre 2000.Mise à disposition gratuitement aux enseignants et étudiants possédant un compte Microsoft 365 Education (jusqu'au mois de juin), la section Education Edition permet de se pencher sur d'autre disciplines, à l'image de la biologie marine, des énergies renouvelables, de l'architecture ou encore de l'histoire grecque, pour ne citer qu'elles.