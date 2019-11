Minecraft Earth déjà téléchargé 2,5 millions de fois

Minecraft derrière Pikachu et ses amis

Ainsi, d'après le site Sensor Tower,a été téléchargé environ 2,5 millions de fois depuis le déploiement de sa version early access cette semaine. Rien qu'aux États-Unis, le titre de Mojang a atteint 1,4 million de téléchargements depuis le 12 novembre dernier. Si ces chiffres semblent être impressionnants au premier abord, ils sont pourtant bien loin de ceux de la concurrence...En effet, une semaine seulement après sa sortie, Pokémon Go enregistrait 32,7 millions d'installations rien qu'aux USA. Niantic est également devant avec Harry Potter: Wizards Unite qui se situait à 3,1 millions de téléchargements sur cette même période et toujours aux États-Unis. Cependant,est devant Jurassic World Alive (573 000) ou encore(330 000).Rappelons qu'il ne s'agit pas d'un véritable lancement puisque le jeu n'est pas encore proposé dans sa version définitive. Reste à voir s'il parviendra à consolider sa jeune communauté au fil des semaines.est disponible sur l'App Store et Google Play