Minecraft Earth déploie son accès anticipé en France

Microsoft veut sa part du gâteau

Source : communiqué de presse

En attendant la sortie de Minecraft Dungeons sur Xbox One et Windows 10 en avril prochain, Microsoft vient de lancer l'accès anticipé desur les supports mobiles. Ce free-to-play est téléchargeable gratuitement sur iOS et Android. Bien entendu, il s'agit d'une version en cours de développement mais le contenu est plutôt copieux.reprend le concept popularisé par. Le joueur doit donc marcher pour explorer l'univers du titre et dénicher des récompenses. Les utilisateurs qui ont pu tester la bêta privée peuvent apprécier diverses nouveautés via cet accès anticipé. Tout d'abord, nous avons les Aventures qui sont jouables en RA et limitées dans le temps. Enfin, la cuisson, l'artisanat et des mobs font aussi leur apparition.Dans son communiqué , Microsoft vante les mérites de sa technologie Azure Spatial Anchors qui est en charge de la persistance de l'univers du jeu et des expériences en réalité augmentée. En ce qui concerne les serveurs dédiés d'Azure PlayFab, ils gèrent tout simplement la dimension multijoueurs du soft.Rendez-vous sur le Play Store et l' App Store pour télécharger l'application.