Interview avec Jaime Limon, directeur marketing de Minecraft Dungeons

Jaime - Minecraft Dungeons est un jeu totalement inédit développé par les créateurs de Minecraft. L'action se déroule dans l'univers de la licence, mais le gameplay est très différent de celui du Minecraft originel. Nous avons créé ce jeu lorsque l'équipe basée à Stockholm, en Suède, a réfléchi il y a quelques années à de nouveaux softs qui pourraient se dérouler dans le monde de Minecraft et qui avaient du sens. Ils ont fait une liste des jeux auxquels ils aimaient jouer et les Dungeon Crawlers sont sortis du lot. Ensuite, ils ont réalisé un certain nombre de projets puis ils ont commencé à travailler sur Minecraft Dungeons.La plus grosse différence entre ce nouveau titre et le jeu de base vient du fait que nous nous sommes focalisés sur les combats plutôt que sur la construction. Donc, vous ne pourrez pas construire ou miner dans ce jeu. Tout est centré sur l'action et sur l'exploration. Je pense qu'ils ont fait un excellent travail en concevant un jeu qui fonctionne très bien, tout en conservant l'identité de la série même s'il s'agit d'une expérience inédite avec une autre façon de jouer.Nous nous sommes inspirés de plusieurs Dungeon Crawlers. Il y en a eu de très bons par le passé. Mais l'équipe voulait avant tout faire de Minecraft Dungeons un jeu facile à prendre en main et amusant. Généralement, ce genre se prend très au sérieux. Le ton y est toujours très dramatique alors que notre jeu sera une expérience fun. Il y aura des blagues et nous avons voulu conserver un ton très léger.Généralement, dans ce type de jeux, il faut choisir une classe bien précise dès le début de la partie comme un sorcier, un guerrier... Puis vous devez conserver cette classe jusqu'à la fin. Avec (Minecraft) Dungeons, selon l'armure que vous utiliserez et quels objets ou armes vous aurez à votre disposition, vous pourrez changer de style de jeu à n'importe quel moment. Donc vous pouvez commencer en utilisant de la magie et changer au milieu de l'aventure pour devenir un guerrier par exemple. Vous pourrez aussi rejouer les premiers niveaux en optant pour un style différent. Nous aimons dire que "vous êtes ce que vous portez" dans ce titre.La dernière chose, ce que nous avons voulu ajouter beaucoup de profondeur dans le jeu. Même si ce sera très facile de commencer à jouer, chaque arme et chaque outil peut avoir un enchantement spécial qui octroie des pouvoirs. Les combinaisons sont vraiment illimitées.Nous avons vraiment essayé de faire en sorte que le jeu soit agréable à jouer avec d'autres personnes. Il y a bien évidemment du solo, mais pour le multijoueur, nous avons de la coopération. Vous pourrez lancer une partie à quatre joueurs en ligne ou en multi local. Je pense que les gens aiment beaucoup ces manières de jouer.Pour nous, Minecraft est un jeu qui ne vieillit pas. Durant les dix dernières années, et celles qui suivront, l'équipe a toujours vu Minecraft comme quelque chose qui ne cessera jamais d'évoluer. La dernière mise à jour "Village & Pillage" a apporté de nombreux changements au jeu. Dans notre esprit, nous ne voulons pas créer un Minecraft 2 car le premier ne sera sans doute jamais terminé. À chaque fois que vous reviendrez sur Minecraft, vous y trouverez de nouvelles choses à faire.Je pense que le Minecraft actuel doit continuer d'être tel qu'il est aujourd'hui. Grâce aux mises à jour, nous pouvons apporter de nouvelles perspectives de gameplay. Mais nous essayons tout de même de créer des expériences inédites liées à Minecraft. Il y a Minecraft Dungeons, Minecraft Earth... Il s'agit de nouveaux jeux qui sont basés sur Minecraft et qui vous permettront d'apprécier la licence différemment. À mon avis, les gens qui n'aiment pas le jeu de base pourraient aimer Dungeons. C'est un jeu dans lequel il y a des objectifs clairs et qui est facile à comprendre.Dungeons peut vraiment être un bon point d'entrée dans l'univers de la saga. Je pense que nous n'avons pas besoin de changer quoi que ce soit pour Minecraft. Plus nous créerons d'expériences différentes, plus l'univers pourra gagner en richesse plutôt que de changer ce qu'est Minecraft à l'heure actuelle.Mojang possède une grosse équipe créative en Suède. Et les personnes créatives sont soucieuses d'essayer de nouvelles choses. Donc, je peux vous dire qu'ils imaginent tout le temps de nouveaux concepts. Ils veulent s'assurer que ce que nous faisons est agréable à jouer et que cela ait du sens dans l'univers de Minecraft. Plus important encore, développer un jeu inédit est un engagement sur de nombreuses années. Donc nous sommes très prudents, mais nous pensons constamment à fabriquer des titres inédits.Pour ma part, je travaille uniquement avec l'équipe en charge de Minecraft Dungeons. Donc je ne sais pas forcément ce qu'il se passe. Je sais que nous sommes très proches de Xbox et de Project Scarlett, mais je ne suis pas capable de vous dire ce que nous ferons. Ils (Mojang) essaient de garder leurs secrets pour eux et j'apprécie cela car je peux vraiment dire que je ne sais rien (rires).Je pense que c'est l'addition de beaucoup d'éléments. Tout d'abord, nous travaillons toujours sur de nouvelles mises à jour à destination du jeu. Donc nous essayons vraiment d'ajouter fréquemment des expériences inédites. La raison la plus évidente est la communauté. Depuis que nous avons lancé Minecraft, plusieurs décisions ont permis à ce succès de perdurer et je ne pense pas que le studio a réalisé à cette époque à quel point ces décisions seraient aussi importantes. Nous avons toujours été transparents avec la communauté. Nous montrons aussi des choses qui ne sont pas toujours prêtes et nous recueillons beaucoup d'avis. Cela nous rend très proches de nos fans.Nous permettons aussi aux gens d'utiliser Minecraft pour créer d'autres choses et de les monétiser. Mojang a mis en place un véritable écosystème en permettant aux joueurs de se servir du jeu pour raconter des histoires, concevoir des animations et même créer du contenu pour le jeu avant de le vendre. Ces éléments ont fait la différence. Je pense que d'autres studios font trop attention aux façons dont leurs licences sont utilisées. Je ne veux pas dire que Minecraft a été une révolution, mais Mojang a toujours été très ouvert en permettant aux gens de gagner de l'argent en se servant de Minecraft. Je pense que cela explique en partie ce succès.Le lancement d'un jeu mobile est très différent et nous avons appris beaucoup de choses à ce sujet. Nous avons une bêta dans 5 villes différentes et nous déployons progressivement l'accès anticipé. Nous avions commencé avec 2 villes et il me semble qu'aujourd'hui (mercredi 30 octobre 2019) 3 nouvelles villes sont concernées. Cela continuera progressivement en arrivant dans des villes plus petites. Cependant, nous voulons être sûrs qu'avant de lancer la version finale, nous pourrons segmenter l'expérience en plusieurs étapes. Nous n'avons pas envie que les joueurs soient frustrés parce que les serveurs ne tiennent pas.Même si je ne suis pas directement lié à l'équipe de développement, je peux vous dire que Minecraft Earth reprend beaucoup d'éléments du jeu de base. Donc vous devrez construire puis partager vos créations via la réalité augmentée. Dans notre cas, la réalité augmentée n'est pas une option, mais une obligation pour jouer. Et le fait que cela rassemble l'aspect créatif de Minecraft et la dimension "aventure", je pense que cela fait toute la différence par rapport aux autres titres du même genre. Ce n'est que le début. L'équipe travaille sur le jeu depuis moins de 2 ans et ce qu'ils ont réussi à faire en ce laps de temps est remarquable. Je le répète, ce n'est que le début !Je ne pense pas que Mojang prévoit de faire une autre licence pour l'instant et ce n'est même pas en discussion. En effet, nous réfléchissons à d'autres manières de décliner Minecraft avec un jeu de plateau et même un film qui arrivera bientôt. Il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons faire avec cette saga et je ne pense pas que le studio ressente le besoin de faire autre chose. Mojang essaie aussi de faire en sorte que la créativité au sein de ses équipes continue de se développer en soutenant certains projets. Mais pour le moment, le studio est focalisé sur Minecraft.Pas vraiment. Je sais juste qu'ils l'ont annoncé et qu'ils travaillent dur pour que cela puisse fonctionner. Ce sera très difficile car Minecraft est déjà bien ancré dans l'esprit des gens et raconter une histoire dans cet univers sera difficile. Mais nous sommes impatients de voir ce que cela va donner.