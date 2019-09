Minecraft Earth : l'early access prévu pour octobre sur Android et iOS

© Microsoft

Un monde plein de cubes

Source : Neowin

Durant un livestream en direct de la Minecon, Mojang (le studio à l'origine de la licence et racheté par Microsoft en 2014) a annoncé que l'accès anticipé dedébutera courant octobre sur iOS et Android. Une bêta fermée est déjà en cours dans certaines grandes villes comme Londres ou encore Seattle.Avec, les joueurs seront face à un free-to-play jouable en réalité augmentée. Une fois encore, il sera nécessaire de se balader dans le monde réel pour collecter des ressources et affronter des créatures iconiques de la franchise. Il sera même possible de construire des édifices avec d'autres utilisateurs puis de partager nos créations avec la communauté. Des événements spéciaux auront également lieu un peu partout sur la carte.La sortie définitive deest prévue pour la fin de l'année. Le préinscriptions sont déjà ouvertes sur Google Play (et plus tard sur l'App Store). Les utilisateurs pré-inscrits recevront une notification lorsque l'débutera.