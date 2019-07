Les inscriptions à la beta de Minecraft Earth sont ouvertes

La beta de Minecraft Earth pour bientôt

Source : WindowsCentral

Il y a quelques semaines,officialisait, un tout nouvel opus mobile proposé en, et basé sur la. L'opus avait brièvement été présenté durant la conférence Xbox E3 début juin.En attendant l'arrivée du jeu sur nos smartphones, il est dès à présent possible de s'inscrire sur ce site web , pour espérer pouvoir participer bientôt à la phase beta de ceUne beta qui devrait offrir de nombreuses fonctionnalités aux joueurs (comme en témoigne la vidéo ci-dessus) et qui permettra évidemment aux développeurs de corriger le tir avant la disponibilité officielle du jeu, prévu pour