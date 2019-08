Minecraft s'offre un boost graphique... réservé aux possesseurs de cartes NVIDIA RTX

Du Minecraft version GeForce RTX

Le « path-tracing », une nouvelle technique plutôt convaincante

Source : Ars Technica

Une mise à jour qui intervient quelques jours après l'annulation du Super Duper Graphics Pack, et qui a été officialisée ce lundi à l'aube de l'ouverture des portes de la Gamescom en Allemagne.À l'occasion de l'ouverture de l'édition 2019 du salon Gamescom, Microsoft et NVIDIA ont annoncé l'arrivée d'une nouvelle mise à jour pour, destinée aux détenteurs d'une carte NVIDIA RTX . Cela permettra au célèbre Minecraft , en version Windows 10, d'être compatible avec le Ray-tracing Selon le directeur de création de Minecraft : «».Cette mise à jour va également apporter d'autres améliorations graphiques, avec notamment, des matériaux transparents plus convaincants, de nouveaux effets de réflexion...L'annonce a été accompagnée d'une vidéo permettant de visualiser l'apport de cette compatibilité GeForce RTX... et force est d'admettre que c'est plutôt impressionnant. La preuve ci-dessous.Les deux géants américains annoncent avoir mis au point une nouvelle technique baptisée «».Selon Microsoft et NVIDIA : «».