Animal Crossing: Pocket Camp succombe à son tour à la mode des abonnements mensuels

Donnez votre or à Nintendo !

Lire aussi :

Minecraft Earth déploie son accès anticipé en France



Malgré son modèle économique assez douteux, le lancement dea été un véritable succès . En effet, le titre disponible sur smartphones et tablettes propose un abonnement donnant accès à du contenu supplémentaire. Contre 5,49 € par mois, les abonnés peuvent obtenir de nombreuses récompenses et autres cadeaux exclusifs.Nintendo a décidé de transmettre cette méthode à. Dans un premier temps, nous découvrons le « Happy Helper Plan » à 2,99 $/mois (le prix européen n'est pas encore fixé). Il permet au joueur de réduire drastiquement le temps nécessaire pour construire un élément. De plus, un assistant personnel peut être recruté parmi les animaux présents dans le camp. Il se chargera de réaliser des tâches durant notre absence. 60 tickets verts par mois sont offerts.Enfin, le « Cookie & Depot Plan » est proposé à 7,99 $/mois. Il permet d'obtenir des espaces de stockage supplémentaires et des gâteaux exclusifs. Tout cela arrive pour célébrer les deux ans du titre... Un drôle de cadeau d'anniversaire pour les joueurs !est toujours téléchargeable gratuitement sur iOS et Android.