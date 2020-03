Minecraft : Reporters sans Frontières crée une bibliothèque pour des contenus censurés

© Reporters sans Frontières

Minecraft comme moyen pour contourner la censure

Une carte bien évidemment gratuite

Source : Uncensoredlibrary

Pour contourner la censure pratiquée dans plusieurs pays, Reporters sans Frontières a fait le choix du jeu vidéo pour qu'un maximum de personnes puisse malgré tout avoir accès à des écrits normalement interdits.Lorsque l'on parle de constructions massives dans le jeu, ces dernières n'ont, la plupart du temps, pas vocation à être plus qu'une incroyable prouesse de patience et de minutie pour fracasser la rétine. Mais aujourd'hui, Reporters sans Frontières est allée beaucoup plus loin avec un monument qui joint l'agréable à l'utile. Avec The Uncensored Library, une énorme librairie dont l'île et les jardins extérieurs rivalisent de beauté avec un intérieur époustouflant, l'organisation met surtout à disposition de tous, des articles censurés dans le monde sous la forme de livres virtuels.Des journalistes provenant de cinq pays différents (Jamal Khashoggi d'Arabie Saoudite, Yulia Berezovskaia de Russie, Nguyen Van Dai du Vietnam, Javier Valdez du Mexique et Mada Masr d'Egypte) ont en effet souhaité contourner de manière maline la censure mise en place dans leur pays. «».Pour rejoindre cette Uncensored Library, trois solutions s'offrent à vous. Vous pouvez soit télécharger directement la carte sur uncensoredlibrary.com (tout en bas de page, un guide pour apprendre à jouer àest également de la partie), rejoindre le serveur officiel via votre client(visit.uncensoredlibrary.com) ou enfin visiter la librairie à la Google Street View directement dans votre navigateur sur le site via le bouton «» au centre. Cette méthode forcément plus rapide mais moins immersive, permet également de lire (une partie seulement ?) des articles censurés. Un plan est disponible pour aller rapidement d'une zone à une autre.Sur ce même site, les plus curieux peuvent également trouver un making-of du projet. Les plus philanthropes peuvent également faire un don, signer une pétition ou encore rejoindre Reporters sans Frontières.