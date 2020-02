Minecraft Earth : des figurines NFC, façon Amiibo, bientôt chez Mattel

Des figurines NFC pour Minecraft Earth

Source : Kotaku

Disponible depuis l'année dernière,est un jeu qui fait la part belle à la réalité augmentée, à la manière d'un Pokémon GO. Du côté de chez Mattel, on a jugé opportun de créer une ligne de petite figurines NFC, compatibles avec le jeu de Microsoft.En effet, ces petites figurines, baptisées, reprennent non seulement le look caractéristique de Minecraft , mais disposent également d'une puce NFC. À l'instar d'un Amiibo, une fois au contact d'un smartphone compatible, elles vont donc permettre de déverrouiller certains bonus de jeu.Au total, Mattel va lancer au printemps pas moins de 20 figurines à scanner (au prix de 5 dollars l'unité), et à collectionner. Les petits personnages débloqueront certains bonus spécifiques durant une certaine période. Pour parfaire le tout, Mattel va également proposer un petit sac de rangement, façonné comme une potion Minecraft.