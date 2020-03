Avec Stadia Makers, Google compte bien inviter les développeurs à enrichir sa plateforme

Super Google Stadia Maker

Source : The Verge

Un programme qui vise tout particulièrement à attirer les développeurs indépendants, capables de proposer des jeux «» exclusifs à Stadia Disponible depuis le mois de novembre 2019, Google Stadia est un service de Cloud gaming qui permet de jouer à une sélection de jeux AAA plus ou moins récents, depuis un smartphone, un navigateur web ou un Chromecast Ultra Outre des titres comme le tout récent DOOM Eternal , Stadia souhaite également héberger des jeux plus originaux, dans l'espoir de proposer le titre indépendant qui fera le bonheur des joueurs (et de Google).Pour cela, Google vient de mettre en place un programme, Stadia Makers, qui permet aux développeurs de profiter de cinq kits de développements, d'une assistance technique dédiée à Unity , et d'une participation financière.Evidemment, en contrepartie, un studio intégrant Stadia Makers sera tenu de développer son jeu via une version récente de Unity, avec une fenêtre de lancement calée à 2020 ou 2021 au plus tard. À noter toutefois que Google n'impose pas la moindre exclusivité : un même jeu pourra ainsi être lancé sur Stadia, mais aussi sur PC et consoles Dans son communiqué, Google explique avoir été très (trop) sollicité par les studios, sans pouvoir malheureusement leur apporter de réponse favorable. «».Les développeurs désireux d'intégrer le programme Stadia Makers doivent se faire connaître via le formulaire disponible à cette adresse