Google offre trois mois de Stadia Pro à tous les détenteurs d'un Chromecast Ultra

L'offre concerne bien tous les détenteurs d'un Chromecast Ultra et pas uniquement les nouveaux acquéreurs du dongle.Lancé en novembre dernier, le service de Cloud gaming Google Stadia continue d'être peaufiné au fil des semaines par la firme américaine. En ce début de mois de mars, Google semble frappée d'une générosité soudaine, et offre trois mois de Stadia Pro aux détenteurs d'un Chromecast Ultra.Tous les propriétaires d'un Chromecast Ultra, qui ont pris le soin d'accepter de recevoir des mails promotionnels de la part de Google, devraient ainsi recevoir un email contenant un code d'accès à Google Stadia Pro, pour une durée de trois mois.Il s'agit de la première «» pour Google Stadia depuis son lancement, et le tout fonctionne comme un «», avec un simple code d'activation qui permet de déverrouiller le trimestre d'essai. En d'autres termes, celles et ceux qui n'ont que faire de leur code reçu par email, peuvent tout à fait l'offrir gracieusement à un ami.Pour Google, l'objectif est de permettre à un maximum de joueurs de tester le service Stadia, de manière temporairement gratuite, en espérant bien sûr que l'essai se transforme en un abonnement payant chez la plupart d'entre eux.Rappelons que Google a récemment intégré deux nouveaux studios de développement dédiés à Stadia , et que l'application pourrait prochainement être installée par défaut sur les smartphones Android. Reste à savoir maintenant si les joueurs répondront à l'appel de Google...