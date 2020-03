Half-Life : Alyx - On découvre l'aventure en live !

On démarre donc vers 18h30, en espérant que le setup "confinement" soit opérationnel. Le légendaire Beardy sera aux commandes du chat Twitch, et préviendra le non moins légendaire Funkee (qui se sacrifiera pour porter l'Oculus) de toutes vos potentielles questions.Le RDV est pris et nous avons vraiment hâte de partager ce moment avec vous !