La prochaine extension de Hearthstone fuite chez Polygon

Une dixième classe arrive : le chasseur de démons

Les prêtres à la fête

Source : Outof Cards

Oups, la boulette ! Le site Polygon a accidentellement publié avec quelques heures d'avance son article sur «», la prochaine extension de, le jeu de cartes de Blizzard. Le média ayant eu toutes les informations par l'éditeur lui-même, cette fuite est tout à fait fiable. L'article a depuis été supprimé, mais le « mal » est fait.Pendant longtemps, Blizzard s'est montré clair : pour l'équilibrage du jeu,conservera neuf classes, celles, originales, de. Or, on apprend dans ce leak que cela va finalement changer à la prochaine rotation, avec l'arrivée du Chasseur de Démons, une classe introduite dansavec « Legion ». Sans surprise, c'est Illidan qui fera office de héros. Aussi, on peut s'attendre à des interactions sur le plateau de jeu, lorsqu'il rencontrera son frère Malfurion et Tyrande.Le pouvoir héroïque du Demon Hunter est Demon Claws. Contrairement à ceux des autres classes, il ne coûte que 1 mana et permet de donner un point d'attaque supplémentaire à une créature sur le board. De plus, le mot-clé Outcast fait son apparition avec le Chasseur de Démons. Cela rend plus puissantes les cartes situées tout à gauche ou tout à droite dans la main.Si Blizzard a enfin daigné ajouter une classe au jeu, il n'est pas impossible de voir également débarquer des chevaliers de la mort et des moines dans le futur, les deux classes restantes dequi sont absentes surLes prêtres ont souvent été les mal-aimés sur, dominant très rarement la méta. Blizzard semble ici décidé à les rendre plus attractifs en améliorant des cartes historiques, dont certaines sont présentes depuis le début du jeu. À noter que, généralement, le buff se matérialise sous la forme d'une baisse en coût de mana (par exemple la carte « Mot de pouvoir : bouclier » passe à 0 mana, « Mot de pouvoir : mort » passe à 2 mana, « Nova sacrée » passe à 4 mana, etc.).La Campagne d'introduction des chasseurs de démons sera disponible dès le 2 avril, quelques jours avant le lancement de l'extension. Elle sera totalement gratuite et une autre aventure PVE est prévue plusieurs semaines plus tard. À partir du 17 mars, après la présentation de l'extension, il vous suffira de vous connecter pour obtenir un exemplaire de la carte Kael'thas Sunstrider.Il y a quelques semaines, Blizzard avait invité des influenceurs et journalistes à Irvine pour leur présenter le futur de Hearthstone. Sous NDA, ils n'avaient pas le droit d'en parler, mais tous se montraient très enthousiastes quant aux nouveautés prévues dans le jeu. On comprend désormais pourquoi. La première annonce pour l'extension est prévue ce 17 mars 2019 à 17h00 (heure de Paris). La sortie de celle-ci devrait avoir lieu le 7 avril. On quittera alors l'année du dragon.