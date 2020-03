Gears of War va bientôt être décliné en un... Jeu de cartes !

© Xbox Game Studios

Gears of War: The Card Game pour la fin de l'année

© Steamforged Games

Si vous aviez été un peu surpris parou un peu choqué par, vous risquez d'être une nouvelle fois étonné de la nouvelle direction prise par la célèbre licence. En effet, il sera bientôt possible de jouer àAttendu pour la fin d'année 2020, il s'agit d'un nouveau concept mis au point par Steamforged Games, à qui l'on doit déjà d'autres adaptations vidéoludiques commeou encoreCe nouveaupermettra évidemment d'incarner, au choix, la coalition menée par Marcus Fenix et Dominic Santiago, ou au contraire, de diriger une horde Locuste et profiter de la puissance du Brumak. Sortie prévue pour les fêtes de fin d'année donc.