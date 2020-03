The Division 2 arrive sur Stadia, et sera le premier jeu crossplay du service

© Ubisoft

The Division 2 et The Crew 2 arrivent sur Stadia

Source : Stadia

Alors que nous apprenions hier que DOOM Eternal ne tournerait finalement pas en 4K sur Stadia , la plate-forme a aujourd'hui des nouvelles réjouissantes à partager.Partenaire de Google depuis le tout début (alors qu'il s'appelait encore Project Stream, Stadia avait testé ses serveurs sur), Ubisoft renouvelle sa confiance dans le géant du Web en confirmant la sortie prochaine dedeux gros titres de son catalogue : The Division 2 , The Crew 2 et... Monopoly.Les trois jeux seront disponibles à l'achat sur la boutique Stadia à compter du 25 mars pour les deux premiers, et du 28 avril pour. Toutes les extensions, y compris la toute récente, seront incluses dansLed'Ubisoft sera aussi le tout premier jeu Stadia a bénéficier de la cross-progression et du cross-play. Autrement dit, il vous sera possible de retrouver votre personnage si vous aviez déjà une partie deen cours sur une autre plate-forme, mais aussi de retrouver vos amis en ligne, même s'ils jouent sur console ou PC.